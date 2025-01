A chi intitoleresti il nuovo teatro comunale di Vibo? Partecipa al sondaggio de Il Vibonese

È passato un anno dalla “quasi” inaugurazione del Teatro comunale di Vibo Valentia, che si staglia bello, nuovo e silenzioso a Moderata Durant. «Una giornata memorabile per la città», venne definita quella della presentazione ufficiale dell’opera alla stampa, il 30 dicembre 2023. Poi, il 14 febbraio 2024, nel giorno di San Valentino, il primo (e per ora anche ultimo) spettacolo. Da allora, il nuovo teatro, atteso dalla città da 25 anni ormai, è fermo con le quattro frecce in attesa che vengano completati alcuni fondamentali lavori legati al pieno rispetto delle norme anti incendio. Ma l’apertura definitiva non dovrebbe essere lontana, stando a quanto riferisce il Comune impegnato a risolvere la questione.