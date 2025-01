Teatro Greta Medini: un plebiscito per la violinista vibonese, i risultati del nostro sondaggio

Teatro Greta Medini di Vibo. O più brevemente, Teatro Medini. Il sondaggio de Il Vibonese, a cui hanno partecipato 2518 lettori, è stato un vero e proprio plebiscito a favore della giovane violista scomparsa tragicamente nel 2016 ad appena 26 anni. Un talento puro, straordinario, che già faceva parlare della sua arte nel mondo e stava portando in alto il nome di Vibo. Greta Medini ha raccolto oltre il 67% dei voti nel corso del sondaggio promosso dal nostro giornale, che per tre giorni ha chiesto ai lettori di indicare a chi dovrebbe essere dedicato il nuovo teatro della citta capoluogo, un’opera attesa da 25 anni e ormai a un passo dall’inaugurazione, sempre che il Comune trovi la giusta vernice ignifuga per dare l’ultima passata e ottenere il nulla osta dei vigili del fuoco. L’Amministrazione Romeo dice che è questione di poco, qualche settimana. Intanto c’è da scegliere il nome. Per questo abbiamo proposto una rosa di personaggi noti che hanno dato lustro al Vibonese. Oltre a Greta Medini, che ha vinto, si poteva scegliere anche tra l’attore Raf Vallone, il politico Antonino Murmura, lo scrittore Giuseppe Berto e il poeta dialettale Vincenzo Ammirà.

Medini ha sbaragliato tutti, attestandosi al primo posto con il 67,22% dei voti. Al secondo posto c’è il grande attore originario di Tropea e star del cinema italiano tra gli anni ‘50 e ’70, Raf Vallone, con il 15,32%. Sul podio sale anche il “padre” della Provincia di Vibo, il democristiano Antonino Murmura, con il 7,62%. Quarto e quinto posto per il poeta dell’Antica Monteleone, Ammirà (6,4%), che quasi doppia l’autore de Il male oscuro, Berto (3,79%).