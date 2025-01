Mileto, dopo la perdita dell’autonomia scolastica il Comune si attiva per incentivare nuove iscrizioni e tentare la risalita

Il sindaco Giordano

Riduzione del costo della mensa scolastica e riconoscimento di contributi per il pagamento di rette degli asili nido. Queste le iniziative messe in cantiere dall’amministrazione comunale di Mileto per agevolare l’aumento delle iscrizioni alle scuole del territorio, in vista del nuovo anno 2025-2026. Per farlo ci sarà tempo fino al prossimo 10 febbraio. Ad annunciarlo è il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, con una lettera aperta inviata «ai genitori e agli alunni e alle alunne frequentanti la terza media e le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria». Un appello forte e accorato per cercare di porre un argine all’endemica riduzione di allievi che ha portato all’accorpamento scolastico all’Istituto comprensivo “E. Pugliese” di San Costantino Calabro. «Avere una scuola sul proprio territorio – scrive tra l’altro il primo cittadino di Mileto – è senz’altro un valore aggiunto, in quanto favorisce la permanenza in loco di istituzioni educative, che insieme alle altre presenti, possano mettere in atto una strategia complessiva di miglioramento e di crescita dei nostri giovani. Mi permetto quindi di invitarvi nel massimo rispetto delle vostre decisioni e delle inclinazioni di ogni allievo, a voler valutare l’iscrizione dei vostri figli presso il locale Ite che è una scuola che consente al giovane di avere una preparazione globale in tante materie, che servono per essere proiettati nel mondo del lavoro, nonché alle classi dell’infanzia, primaria e secondaria di Mileto».

Nella lettera il sindaco ci tiene poi a rimarcare che queste scuole «hanno dirigenti, docenti e personale preparati e sensibili, che oltre alla didattica nelle singole materie, curano tutti gli aspetti relazionali e di accoglienza dei ragazzi, favorendo la creazione di un clima sereno, collaborativo, all’interno del quale l’apprendimento è un elemento naturale». E che, tra l’altro, la locale sezione Ite si avvale oggi anche «di un corso per management sportivo». Da qui la sottolineatura finale che il Comune di Mileto «da parte sua, sin d’ora, si dichiara pronto ad utilizzare tutti gli strumenti che la legge consente per venire incontro a tutte le esigenze che verranno manifestate dai genitori, al fine di favorire l’ingresso dei ragazzi a scuola». Tra questi, appunto, la riduzione del costo della mensa scolastica e l’ausilio per il pagamento della retta per gli asili nido, provvedimenti che si inseriscono «nella linea tracciata dall’amministrazione comunale di stare vicino alle famiglie e agevolare l’iscrizione e la frequenza dei più giovani alle scuole del territorio».