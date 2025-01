Un patto tra imprese e cittadini per la rinascita del territorio: il Lions di Vibo lancia la sfida nel prossimo convegno all’hotel 501

"Insieme si può" è l'iniziativa lanciata dal Club cittadino per la ripresa economica e sociale del Vibonese. Appuntamento sabato 1° febbraio alle ore 15.30

La locandina dell’evento

Un patto di reciprocità tra imprese e cittadini, è ciò che lancia il Lions Club International di Vibo Valentia con l’obiettivo di risvegliare un territorio che necessita di vitalità e di un riscatto economico, sociale e culturale. L’evento, intitolato “Insieme si può”, si terrà sabato 1 febbraio alle ore 15:30 al 501 Hotel di Vibo. L’idea alla base di questo progetto, ha fatto sapere il Lions di Vibo attraverso un comunicato stampa, è quella di «creare una collaborazione tra enti, istituzioni, imprese, associazioni e cittadini, realtà che – è stato sottolineato – appartengono anche alla comunità in cui operano».

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti come Leonardo Becchetti, professore ordinario di economia politica, e Lorenzo Semplici, responsabile del CeSVa. Tra i relatori, anche Vincenzo Morelli e Vincenzo Linarello, presidente di Goel. «I lavori – prosegue la nota – saranno introdotti dai saluti istituzionali di figure lionistiche e autorità locali, tra cui l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Rosario Varì, e il presidente della Commissione bilancio della Camera dei Deputati, Giuseppe Mangialavori. Il momento culminante dell’evento sarà la tavola rotonda sul tema “Imprenditori e cittadini protagonisti della rinascita economica e culturale del territorio”. Parteciperanno anche i rappresentanti delle principali associazioni di categoria del territorio, tra cui Salvatore Nusdeo di Confcommercio, Rocco Colacchio di Confindustria, e Antonino Cugliari della Cna.

Rodolfo Teti, presidente del Lions Club di Vibo, ha espresso la sua convinzione che l’iniziativa «avrà un impatto positivo sull’economia locale e rafforzerà il senso di comunità e di appartenenza», sottolineando anche l’importanza di un impegno attivo da parte dei cittadini attraverso la citazione celebre del presidente Usa Kennedy: «Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese». L’iniziativa inoltre, prevede di coinvolgere anche le Pro Loco del territorio tramite l’Unpli con l’obiettivo di «offrire un contributo concreto per migliorare il territorio, attraverso una serie di iniziative che seguiranno a questo primo evento».