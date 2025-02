Centro storico di Vibo a secco, residenti disperati: «7 giorni senza un goccio d’acqua, costretti a raccogliere la pioggia con le bacinelle»

Un intero quartiere del centro storico di Vibo Valentia è da una settimana senz’acqua. L’emergenza idrica sta mettendo a dura prova un centinaio di residenti, anziani per lo più, costretti ad approvvigionarsi tramite i parenti che ogni giorno fanno la spola per rifornirli. «Mia mamma è anziana e vive sola e non ce la fa a trasportare l’acqua. Da una settimana sono costretta a portarle l’acqua fino a casa. Ieri mi sono caricata 100 litri». Da ieri anche le fontanelle sono rimaste a secco: «Ero venuta a rifornirmi di acqua, qui nella piazza del Carmine, ma anche qui l’hanno tolta», spiega un’anziana. «Non ce la facciamo più» dice.

Puntano il dito contro l’amministrazione comunale guidata da Enzo Romeo: «Il Comune dov’è? Perché non ha emesso nessun avviso e perché non invia le autobotti?», si domanda una giovane che aggiunge: «In situazioni del genere sarebbe dovuta intervenire la Protezione civile ad assistere la popolazione anziana che da sette giorni è senza un goccio d’acqua», commenta. C’è anche chi si è ingegnato riempendo bacinelle con acqua piovana. «Qui è un inferno», sbotta una residente. È esasperata come tuti quelli che vivono nel centro storico. L’emergenza si è acuita dopo la rottura accidentale di una tubatura del gas e dell’acquedotto durante alcuni lavori di scavo.

Un problema che dopo sette giorni rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza igienico sanitaria: «Ho un bimbo di quattro mesi e lo stiamo lavando con l’acqua in bottiglia che acquistiamo al supermercato. Non possiamo rischiare di lavarlo con quel filo che quando arriva è marrone».

In piazza Carmine, a ridosso della chiesa, ieri mattina sono tornati gli operai per riparare il guasto. Il problema sarebbe stato causato dal terriccio che si è infiltrato nelle tubature vetuste e logore, otturandole.

«L’intervento dovrebbe concludersi a breve», dicono fiduciosi gli addetti ai lavori che sono già intervenuti sabato scorso. In quella circostanza l’acqua è tornata a sgorgare ma di colore marrone, come confermano tutti i residenti: «Eppure le bollette le paghiamo…», l’amara constatazione di un altro cittadino.