Rombiolo e San Calogero set di una docuserie realizzata dagli studenti dell’Istituto comprensivo

Per la prima volta i comuni di Rombiolo e San Calogero saranno trasformati in un set cinematografico per le riprese di una serie tv ideata e realizzata dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo Rombiolo – San Calogero – Cessaniti. Tutto ciò è reso possibile grazie a Ennesimo Academy (www.ennesimoacademy.it), che arriva con la sua esperienza formativa e cinematografica in Calabria con il progetto “Volti, Villaggi”.

Il progetto, finanziato dal bando Cips (Cinema e Immagini per la Scuola) promosso congiuntamente dal ministero dell’Istruzione e del Merito e dal ministero della Cultura, mira a realizzare una docuserie che racconti il territorio calabrese attraverso gli occhi di giovani studenti, valorizzandone la cultura e le storie locali.

Il programma di “Volti, Villaggi”, che coinvolge tutte le 12 classi delle scuole secondarie di I° grado, è composto da una prima parte didattica in cui gli studenti – a dicembre 2024 – hanno avuto l’opportunità, grazie agli educatori del Circolo Arci Pickwick di Reggio Emilia, di conoscere tutte le fasi che compongono la pre-produzione, la produzione e l’editing di un audiovisivo ed hanno esplorato i mestieri del cinema, le basi dell’educazione all’immagine e della media literacy.

La parte laboratoriale inizierà a fine gennaio e vedrà tra gli altri anche la partecipazione dei professionisti della principale emittente televisiva della Calabria, LaC. Gli studenti, grazie agli esperti, faranno la conoscenza delle forme possibili di narrazione – documentaristica e giornalistica – di un territorio e verranno, in seguito, ospitati all’interno della sede giornalistica di Vibo Valentia per conoscere da vicino le fasi di produzione di un telegiornale.

Infine, gli studenti entreranno nel vivo della produzione vestendo i panni di sceneggiatori, scenografi, registi e di tutte le altre figure professionali coinvolte nella realizzazione di un film in quanto saranno proprio loro a girare la docuserie. Ad accompagnarli sul set ci saranno la casa di produzione Cine Due e i docenti del corso di Comunicazione e Dams del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria.

Il progetto vuole restituire dignità e valore ai piccoli centri di Rombiolo e San Calogero, lontani dai riflettori, ma ricchi di storie e tradizioni. Attraverso interviste, incontri e azioni performative con gli abitanti, gli studenti racconteranno il territorio con uno sguardo autentico e nuovo. Dando voce alla comunità, densa di preziosi insegnamenti, si potrà captare la vera essenza e la bellezza di questi centri dimenticati. Si tratta, per gli studenti, di uno strumento per riscoprire le proprie radici e, grazie ad esse, guardare al futuro con maggiore consapevolezza.

Con “Volti, Villaggi”, gli studenti diventano così i custodi e i narratori della propria identità culturale, coniugando tradizione e contemporaneità attraverso il potere della serialità cinematografica. Il progetto rientra nei corsi di educazione all’immagine di Ennesimo Academy che dal 2015 mettono in luce la valenza educativa e pedagogica insita nel cinema e nell’audiovisivo, promuovendo corsi interattivi e innovativi dalle scuole dell’infanzia fino all’Università e accompagnando anche docenti e professionisti con corsi di aggiornamento e accreditamento formativo.