San Calogero in festa, è arrivata la reliquia del Beato Carlo Acutis: il 27 aprile sarà proclamato Santo in Vaticano

Si respira aria di festa in paese per l’arrivo della sacra reliquia appartenente al beato Carlo Acutis. Il reliquiario con dentro il pericardio, ossia la membrana che avvolgeva e proteggeva il suo cuore, è già giunto a San Calogero.

Un evento eccezionale per la comunità, che assume ancor di più importanza se si considera che proprio il beato Carlo sarà elevato agli onori degli altari come santo il prossimo 27 aprile in Vaticano, durante il Giubileo degli Adolescenti.

Intanto stamattina, secondo il programma stilato dai sacerdoti don Rocco Scaturchio e don Andrea Campennì, si è svolto nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, un incontro con gli studenti delle scuole cittadine con tema la figura del beato. Nel pomeriggio alle 18 è prevista l’apertura dell’esposizione della sacra reliquia, sempre nella chiesa del Sacro Cuore. Seguirà una messa solenne animata dal coro polifonico “Exultamus” del maestro Rocco Sibio, al termine della quale è prevista un’adorazione eucaristica a cura dei giovani dell’oratorio Santa Paola Frassinetti. Quest’ultimi sono gli autori del musical di successo dedicato al beato Carlo, “L’influencer di Dio”, opera apprezzata finanche da Papa Francesco e da cui è scaturito l’incontro in Vaticano del settembre scorso.

Domani, sabato 15 marzo, nel corso della mattinata è previsto un giro di visite a casa di alcuni ammalati allettati ai quali verrà mostrata la reliquia del beato. Alle 16 si terrà un raduno in piazza Calipari della pastorale giovanile, con i giovani della diocesi che alle 16,30 daranno vita a una speciale caccia al tesoro sulla vita di Carlo. Alle 18 nella chiesa del Sacro Cuore verrà data testimonianza delle opere del beato Carlo da parte di monsignor Anthony Figueiredo, rettore del Santuario della Spogliazione di Assisi (dove si trova il corpo di Acutis, ndr), seguita dalla messa solenne celebrata dal vescovo della diocesi Mileto-Tropea-Nicotera monsignor Attilio Nostro e animata dal coro parrocchiale “La primavera di Paola”.

Infine, domenica 16 marzo nella chiesa del Sacro Cuore alle 10,30 è prevista una santa messa solenne di saluto, il rito del bacio della reliquia e a seguire una processione verso la parrocchia dell’Immacolata dove verrà portata un’altra reliquia del beato Carlo, forse una ciocca di capelli, che il clero di Assisi lascerà in dono alla comunità sancalogerese. Nel pomeriggio il reliquario con il pericardio prenderà la via del santuario “Cuore immacolato di Maria, rifugio delle anime” di Paravati, dove avverrà il “passaggio di testimone” tra i giovani dell’Oratorio di Santa Paola e i giovani di “Mamma Natuzza”, con la condivisione di altri momenti di preghiera.