«Meglio adesso, prima era solo un parcheggio»: i risultati del nostro sondaggio sul restyling di piazza Santa Maria – VIDEO

«Molto meglio adesso, prima era solo un parcheggio». È questo il concetto che ha guidato la scelta del 58 percento dei nostri lettori che hanno partecipato all’ultimo sondaggio de Il Vibonese, quello sulla nuova piazza Santa Maria venuta fuori dai lavori di rigenerazione urbana finanziati con il Pnrr.

A differenza del restyling di piazza Municipio, che ha raccolto scarsi consensi tra i vibonesi (a 8 su 10 non piace la «spianata senza identità», come l’ha definita lo stesso sindaco Romeo), per piazza Santa Maria (Luigi Razza, per la toponomastica) la bilancia pende decisamente a favore del nuovo look.

Nello specifico, il 57,95 per cento dei partecipanti ha scelto l’opzione “è più bella adesso”, a fronte di un 34,62 per cento che ha scelto “era meglio prima” e un 7,44 per cento di indecisi che ha flaggato la risposta “non so, non mi sono ancora abituato”. Un risultato, dunque, che consente di mettere un punto fermo dopo mesi di polemiche e critiche che hanno accompagnato i lavori di riqualificazione di una delle piazze più iconiche di Vibo, che separa corso Vittorio Emanuele III da via Enrico Gagliardi, nel cuore del centro storico della città.