La magia del Natale nel presepe vivente dell’asilo nido di Vibo

Le scene della Natività rappresentate grazie al contributo dei bambini, del personale e dei genitori

Manifestazione speciale quest’anno all’asilo nido comunale di Vibo Valentia con la rappresentazione della Natività grazie al contributo di piccoli attori, i bambini, e alla dedizione e all’esperienza del personale che ha allestito le sezioni con scenari realizzati direttamente nell’asilo. Degna di nota è stata anche l’opera dei genitori che hanno fattivamente collaborato nella realizzazione della stessa fornendo vestiti, accessori e cimeli di altri tempi. «La manifestazione – fa saper la cooperativa ViboSalus che gestisce l’asilo – ha avuto come filo conduttore la semplicità e umiltà con le quali Dio si è mostrato a noi mediante la nascita di Gesù nella precarietà di Betlemme; virtù innate nei bambini che il trascorrere degli anni ne determina, talvolta, l’affievolimento, ma che, tuttavia, ancora oggi, siamo chiamati a manifestare nel nostro agire quotidiano: “In verità vi dico: se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me…”.



In una sezione è stata realizzata la Natività, con i suoi personaggi principali, Gesù bambino, Maria, Giuseppe, mentre nelle altre sono stati ricreati scorci di vita quotidiana di altri tempi, sconosciuta ai bambini, con ambientazioni e abbigliamento rurale che ha visto la presenza di pastori, pecorelle e di figuranti gli antichi mestieri quali la lavandaia, il fruttivendolo, la massaia e il fornaio. «In un clima di festa i piccoli attori hanno egregiamente messo in scena, ciascuno il proprio personaggio, in casette di legno con fiocchi di cotone, caminetti, bracieri, zampogne di cartone e tanti altri oggetti, mentre una lucente cometa, accompagnata dalle dolci melodie natalizie, indicava la grotta di Betlemme e la nascita del Bambinello Gesù. Forti emozioni e tanta gioia – conclude la cooperativa – sono stati manifesti negli occhi pieni di commozione e tenerezza dei presenti, in particolar dei genitori e dei nonni». Al termine della Natività la festa è continuata con il tradizionale arrivo di Babbo Natale che ha ancor di più allietato i bambini.