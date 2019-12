I Cento passi di Libera per Vibo – Video

La marcia si è conclusa di fronte al Comando dei Carabinieri. L'iniziativa voluta per «mostrare vicinanza e gratitudine agli uomini e alle donne dello Stato» dopo l'inchiesta Rinascita-Scott

Una marcia per dimostrare «vicinanza e gratitudine agli uomini e alle donne dello Stato che quotidianamente sono in trincea per l’affermazione dei principi della legalità e della democrazia nel nostro territorio». È quella organizzata dal coordinamento provinciale dell’associazione antimafia Libera per oggi martedì 24 dicembre. Prenderà il via alle ore 10 da piazza San Leoluca per concludersi in via Pellicano, di fronte al Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia. Gesti di gratitudine nei confronti delle forze dell’ordine e della magistratura si erano già segnalati nei giorni scorsi all’indomani dell’imponente operazione Rinascita-Scott. La manifestazione andrà in onda in diretta a partire dalle 10.30 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, sulle nostre testate e sui nostri canali social.