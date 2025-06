Maturità, ecco le tracce della prima prova: c’è una frase di Borsellino, il Gattopardo e un tema su social e indignazione

Via all'esame alle 8:30, gli studenti avranno 6 ore per elaborare e consegnare il compito. Tra gli argomenti proposti anche una poesia di Pasolini e il New Deal

“I giovani, la mia speranza” un messaggio del giudice Paolo Borsellino – pubblicato il 14 ottobre del 1992 su Epoca – è una delle sette tracce fornite ai maturandi per la prima prova scritta, Italiano, dell’esame di Stato 2025. Via questa mattina alle ore 8:30, gli studenti hanno sei ore di tempo per elaborare e consegnare il proprio compito. La traccia su Borsellino è stata proposta per il tema di attualità, la tipologia C; si tratta di un testo che riflette sull’importanza della cultura della legalità portata ai giovani come deterrente a lungo termine per la proliferazione della cultura mafiosa.

Anche un riassunto e riflessioni sulla parola “Rispetto” tratta da un testo di Riccardo Maccioni è tra le tracce.

Una poesia di Pier Paolo Pasolini è stata proposta agli studenti per la comprensione e l’analisi. Per la tipologia A, analisi del testo, c’è anche un brano del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in particolare il passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina.

E ancora, gli anni Trenta e il New Deal sono gli argomenti proposti in una delle sette tracce. Il testo è tratto da Piers Brendon “Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo” Carocci editore. Gli studenti devono sintetizzare il contenuto, individuare le motivazioni, offrire riflessioni e argomentare.

Ci sono poi i social e l’indignazione al centro di una delle sette proposte di tracce per l’esame di Italiano. Il testo è tratto da un brano di Anna Meldolesi e Chiara Lalli. “L’indignazione è il motore dei social. Ma serve a qualcosa?” è il titolo, ed è tratto da un supplemento del Corriere della Sera.

La terza traccia della tipologia B – testo argomentativo – è incentrata poi su un brano dal titolo “Un quarto d’era (geologica) di celebrità” pubblicato da Feltrinelli nel 2022 del filosofo e saggista Telmo Pievani, pubblicato sulla rivista trimestrale “Sotto il Vulcano” e riflette sull’impatto ambientale della nostra civiltà e sulla cementificazione del territorio. I maturandi sono invitati a sintetizzare il brano, rispondendo poi ad una serie di domande.

Ha preso il via alle ore 8:30 gli esami di maturità per 524.415 studenti (511.349 candidati interni e 13.066 esterni). La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal ministero dell’Istruzione e sono in tutto sette, divise tra tre diverse tipologie: 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Gli studenti avranno a disposizione al massimo sei ore per terminare il compito. Nel toto tracce fino a ieri spiccavano Gabriele D’Annunzio, l’Intelligenza Artificiale, le guerre, il Giubileo e il nuovo Papa.

Le altre prove della Maturità 2025

Quest’anno sono 13.900 le commissioni per un totale di 27.698 classi. Domani, il 19 giugno sempre dalle 8:30, è prevista la seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio – Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico; Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

Dal 23 giugno (ma sono i singoli istituti a decidere le date di partenza), il colloquio, nel corso del quale il candidato espone anche le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica. È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione Valle d’Aosta, della Provincia di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia).

Due le novità importanti di quest’anno: nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, allo scrutinio finale, un voto in condotta pari a 6 decimi, il colloquio riguarderà anche un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal Consiglio di classe. L’altra novità è che i risultati conseguiti dallo studente nelle prove Invalsi, confluiranno nel Curriculum dello Studente. «Vogliamo tornare a chiamare “esame di Maturità” quello che 25 anni fa è stato definito “esame di Stato”, un termine corretto ma molto freddo», ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, aggiungendo poi che dal prossimo anno verranno ridefiniti un po’ i contenuti all’orale: «La maturità deve contemplare una valutazione integrale della persona».

La valutazione finale oggi si calcola facendo la somma dei crediti del triennio – dati dalla media di ciascun candidato – e il punteggio di ciascuna prova d’esame. Le due prove scritte e il colloquio orale vengono valutati fino a un massimo di 20 punti ciascuno (20+20+20=60), mentre il voto massimo derivante dai crediti è 40 (quindi: 60+40=100). Il voto massimo che si può prendere è pari a 100, mentre il voto minimo equivale a 60.