Diocesi Mileto, a Vallelonga la celebrazione del Giubileo dell’Agricoltura e della Salvaguardia della Terra

“Il mondo agricolo, risorsa e speranza per i nostri territori: un impegno possibile da promuovere per tutelarli”. Questo il titolo del Giubileo dell’Agricoltura e della Salvaguardia della Terra promosso dalla diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea nell’ambito del cammino di preparazione al Giubileo universale della Speranza, indetto e avviato dal compianto Papa Francesco nel dicembre del 2024. L’evento si svolgerà sabato 12 luglio a Vallelonga, presso la villa comunale e il santuario-basilica di Santa Maria di Monsoreto. Una giornata speciale di riflessione, preghiera e impegno collettivo, a sostegno del mondo agricolo e della cura del creato, «con cui la Chiesa intende rinnovare la sua vicinanza ai lavoratori della terra. L’iniziativa – spiega al riguardo l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali – intende essere un segno concreto di attenzione e riconoscenza verso chi, con impegno e sacrificio, garantisce ogni giorno il sostentamento del nostro territorio. Sarà anche l’occasione per rilanciare i valori di uno sviluppo sostenibile, della giustizia sociale e di una nuova alleanza tra umanità e natura, in piena sintonia con il messaggio di Papa Francesco nella “Laudato Sì” e nella recente “Laudate Deum”. L’evento – aggiunge – è promosso dall’Ufficio diocesano per i Problemi sociali e il Lavoro e si inserisce a pieno titolo tra le iniziative del Giubileo 2025, dove si intrecciano fede, impegno civile e amore per la terra».

L’appuntamento in programma sabato prossimo a Vallelonga prenderà il via alle 9 con l’accoglienza, in località “Boschetto”, delle delegazioni di lavoratori agricoli, associazioni contadine e operatori del mondo rurale. Subito dopo ci saranno, i saluti istituzionali del sindaco Maria Grazia Mazzotta, gli interventi dei vari rappresentanti di organismi e associazioni agricole presenti all’incontro, il dibattito in sala e le conclusioni affidate al vescovo, monsignor Attilio Nostro. Il Giubileo diocesano dell’Agricoltura e della Salvaguardia della Terra terminerà con la processione e la successiva celebrazione eucaristica presieduta nel santuario mariano dallo stesso presule miletese.