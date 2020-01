Gli eroi a quattro zampe si esercitano al porto di Vibo Marina – Video

Per due giorni, cinque cani, provenienti da diverse regioni italiane, sono protagonisti di una spettacolare prova di salvataggio in mare

Due giorni tra cani che si esercitano al salvataggio in mare e lezioni pratiche e teoriche per quanti assieme agli animali vogliono specializzarsi nel soccorso cinofilo. Vibo Marina ha ospitato una manifestazione di carattere nazionale, organizzata dalla sezione cinofila del Csain (centro sportivo aziendale industriale), con squadre provenienti anche da Treviso e Mondragone. Addestramenti ma anche prove pratiche in acqua, grazie al supporto della Capitaneria di porto e della Protezione civile, per promuovere non solo le iniziative che mettono in sicurezza la balneazione ma anche un rapporto sempre più empatico tra gli animali e i loro padroni. I 5 labrador arrivati a Vibo, tuffandosi da una motovedetta oppure partendo da terra, hanno dimostrato quanto salvavita possa rivelarsi il loro intervento. Giuseppe Maddalena ha spiegato che “sta cambiando la cultura dei proprietari dei cani, perché sempre di più si rivolgono alle nostre strutture per addestrare gli animali. Marco Sarra ha detto che servono almeno tre anni per un addestramento compiuto, mentre Silvia Bottecchia ha auspicato che si formino sempre più associazioni dedicate al tema. Giovanni De Pietra, responsabile della sezione vibonese del Csain, ha annunciato l’imminente avvio di corsi di formazione per i volontari.