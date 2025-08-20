In marcia contro i roghi, domani a Caria la manifestazione per promuovere il recupero del Cammino di Ulisse devastato dalle fiamme

«Lo sconforto, la tristezza, il senso di impotenza. Combattere il fuoco, giorni fa, non è stato possibile. Secoli di storia di ulivi bellissimi, anni di sacrifici nel provare a costruire un percorso naturalistico meta di migliaia di appassionati di trekking e, di impegno anche amministrativo a tutelare la qualità della salubrità di una valle incantevole, sono andati persi in poche ore. Ma dopo la rabbia, lo sconforto, e quel senso umano di impotenza davanti alla devastazione che può portare il fuoco, è prevalso il senso della speranza e, l’unica cosa che abbiamo pensato fosse giusta, è stata Accendere la Rinascita». È quanto scrivono in una nota Mariella Epifanio, Carmelo Staropoli e il gruppo Passione terra.

«Così, come dalla cenere può rinascere nuova vita, abbiamo pensato che l’agire insieme, in collaborazione, uniti nell’obiettivo unico di tutelare la nostra terra e il suo prezioso patrimonio naturale e storico/identitario, possa essere il seme giusto affinché il Cammino di Ulisse rinasca con un nuovo splendore. E spinti da questa voglia e questa passione di ridare vita al percorso di Ulisse, oltre a chiedere adesioni alla manifestazione per tutelare il nostro patrimonio naturale e denunciare con forza i roghi, abbiamo scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una lettera a firma di Carmelo Staropoli che ha parlato – continua la nota – per l’intero gruppo di persone che compongono Passione Terra, ha spiegato al Presidente ciò che è successo nei giorni scorsi per mano di criminali piromani, e cosa in passato, in maniera autonoma e con l’aiuto dell’amministrazione comunale di Drapia e altri cittadini e associazioni, si è fatto per dare vita e mantenere un percorso naturalistico d’eccellenza nella provincia vibonese».

«Nella lettera, il Presidente Meloni è stata anche invitata a poter partecipare, toccando la sua sensibilità di donna e madre sul tema della difesa del patrimonio naturale italiano. Non si è fatta attendere la risposta da parte del suo ufficio: «Gentile Mariella, gentile Carmelo, il Presidente Meloni ringrazia per il cortese invito all’evento “Accendiamo la rinascita” in programma a Caria di Drapia il prossimo 21 Agosto. Purtroppo non le sarà possibile partecipare, ma esprime apprezzamento per l’iniziativa di sensibilizzazione e valorizzazione del vostro bel territorio verso il quale manifesta amore e cura. L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. L’Ufficio del Presidente”».

Il gruppo Passione terra, col patrocinio del Comune di Drapia e del club per l’Unesco di Tropea e, in collaborazione con il gruppo parrocchiale di Caria, all’associazione culturale Cheria, alla pro loco Drapia, all’A.P.S. Terre Bruniane, al gruppo scout Tropea 1, all’A.S.D. Aspromonte Trails, Associazione Crisalide, WWF Vibo Valentia, Associazione a mano a mano, Club Alpino Italiano sezione di Catanzaro, Associazione Italiana Celiachia, il gruppo Uniti per salvare i boschi calabresi dagli incendi e, i tanti cittadini che in queste ore si stanno unendo all’iniziativa, invitano quanti vorranno, a prendere parte alla manifestazione contro i roghi e a garantire la tutela del nostro patrimonio naturale. La manifestazione “Accendiamo la Rinascita”, si svolgerà a Caria il 21 agosto alle ore 16. Il punto di incontro sarà in piazza Mazzitelli per dare voce agli interventi dei partecipanti e successivamente, percorrere insieme ciò che resta del Cammino di Ulisse.

«Abbiamo bisogno di tutti voi. Contiamo sulla vostra presenza fisica. Soprattutto la presenza di giovani sarà gradita ed è simbolica nell’atto di donazione che la generazione precedente farà alla nuova, di un territorio che ha provato a custodire nel migliore dei modi e che può diventare un vettore di unità sociale ed economico per molti. Insieme possiamo fare tanto».