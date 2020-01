Una nuova palestra per l’Alberghiero di Vibo, tutto pronto per l’inaugurazione

Cerimonia presieduta dal presidente della Provincia Salvatore Solano e dal dirigente scolastico Pasquale Barbuto. Apre i battenti anche il nuovo laboratorio di cucina

Si terrà domani, martedì 21 gennaio, alle ore 11, l’inaugurazione della palestra dell’Ipseoa “E. Gagliardi”. Dopo oltre due anni dall’inizio dei lavori, finalmente la Provincia potrà mettere a disposizione della scuola alberghiera la tanto attesa struttura. A tagliare in nastro ci sarà il presidente dell’ente intermedio Salvatore Solano e il dirigente scolastico dell’istituto alberghiero Pasquale Barbuto. «Con questa nuova struttura – si legge in una nota -, l’istituto avrà una dotazione completa, dopo il nuovo edificio; non solo per le attività motorie ma anche per altri importanti eventi, perché sarà uno spazio che può essere adibito anche nelle diverse manifestazioni e iniziative aperte al pubblico. Dopo vari ritardi di ordine burocratico e con l’impegno sia del presidente della Provincia Solano e del dirigente scolastico Barbuto è arrivato l’agognato traguardo» si aggiunge.



Diverse le autorità sia scolastiche che istituzionali invitate per la cerimonia di inaugurazione di martedì. L’ipseoa “Gagliardi” aspira così a diventare una scuola sempre più all’avanguardia, con delle potenzialità importanti sotto il profilo professionale e formativo. Ma ci sarà anche un’altra sorpresa, come ha fatto trapelare il dirigente scolastico: l’inaugurazione dell’innovativo laboratorio di cucina professionalizzante 4.0.