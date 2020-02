San Valentino, lo spot di LaC ed il bacio per tutti gli innamorati

Ecco il video destinato ai media Diemmecom per il giorno più romantico dell’anno

Il bacio è il protagonista assoluto della campagna emozionale ideata dal network LaC di proprietà del Gruppo Pubbliemme per celebrare la festa di San Valentino. Il giorno più romantico dell’anno si unisce al gesto d’amore e d’affetto più puro del mondo, insieme in un video per far gli auguri ai telespettatori. [Continua dopo la pubblicità]

Il bacio,. È: appassionato, struggente, violento, romantico, spontaneo, materno, amicaleInsomma: è emblema dell’affettività per eccellenza. Per questo il network LaC del Gruppo Pubbliemme lo ha scelto come simbolo protagonista della campagna di comunicazione ideata per celebrare la più romantica delle date:Lo spot emozionale Un bacio per ogni occasione:Dalle immagini della pubblicità e del cinema si passa al telespettatore, all’utente, il naturale approdo del messaggio LaC.I canali del digitale terrestre, le testate on line, le pagine social. «Lo slogan della campagna – ha dichiarato Maria Grazia Falduto, direttore generale del Gruppo Pubbliemme – è un gesto d’affetto verso il nostro pubblico».