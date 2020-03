Capitaneria di porto, riconoscimento al comandante Paolo Fedele

Il Comune di San Mango d’Aquino conferirà una targa al militare a capo della motovedetta Cp 265 in forza alla Guardia costiera vibonese

Si svolgerà il 7 marzo prossimo alle ore 17 nella sala consiliare del comune di San Mango d’Aquino, alla presenza dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, la cerimonia di consegna di una targa a Paolo Fedele, comandante della Motovedetta Cp 265 della Capitaneria di Porto di Vibo Marina.



L’iniziativa – si legge in una nota firmata dal sindaco di San Mango Luca Marrelli – «nasce dal bisogno di portare all’attenzione e alla conoscenza della cittadinanza sammanghese e calabrese di un giovane Comandante di Unità navale della Guardia costiera che si è distinto per aver fatto conoscere la nostra regione in tutto il mondo attraverso la sua competenza, la sua capacità professionale e l’alta sensibilità nell’affrontare le grandi sfide e le missioni all’estero in teatri operativi internazionali nei quali ha rappresentato lo Stato italiano».