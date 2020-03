Zungri, l’ufficio postale chiuso per lavori per una settimana

Da lunedì 9 a lunedì 16 marzo. Per tutti i servizi i cittadini dovranno recarsi a Zambrone

Poste Italiane comunica che da lunedì 9 marzo l’ufficio postale di via Garibaldi, a Zungri, resterà chiuso per consentire alcuni lavori di restyling. Per tutti i servizi postali, compreso il ritiro delle raccomandate, è disponibile l’ufficio di Zambrone in via Libero Grassi, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45. La sede di Zungri tornerà disponibile da lunedì 16 marzo con i consueti orari di apertura.