Speciale coronavirus LaC News24, parte la diretta dedicata all’emergenza

Al via da mercoledì 25 marzo alle ore 13.30, l’appuntamento giornaliero di LaC News24 con l’informazione dedicata all’emergenza sanitaria

La testata giornalistica edita da Diemmecom aggiunge al suo palinsesto dell’informazione un nuovo appuntamento giornaliero con le news televisive: “Speciale Coronavirus LaC News24”. Il programma – in diretta – andrà in onda dalle 13:30 alle 14:00 a ridosso dell’edizione delle 14.30 del Tg LaC News 24, dal lunedì al venerdì. Potrai seguirlo in TV (canale 19 delle DDT), in streaming sul sito www.lactv.it ed in diretta Facebook sulle pagine di LaC Tv e LaC News24.

Informare ed aggiornare in tempo reale

Questo ulteriore appuntamento con l’informazione si inserisce sulla scia delle campagne di pubblica utilità che LaC News24 da giorni promuove su tutti i media del Gruppo Pubbliemme. Un ulteriore impegno che si aggiunge alle tante iniziative già attive, come la pagina dedicata sulla testata web (www.lacnews24.it/coronavirus).

Lo Speciale Coronavirus trasmesso in diretta rappresenta un’ulteriore sfida per tutto il network LaC in tempo di emergenza sanitaria.

Pensato per aggiornare spettatori ed utenti in tempo reale sui dati dell’emergenza in Calabria, la trasmissione ospiterà approfondimenti, collegamenti con i corrispondenti dalle città della Regione, pareri degli esperti, contributi utili a tracciare ogni giorno il quadro puntuale e aggiornato sulla pandemia in atto.

Dal web alla tv

La striscia quotidiana andrà ad arricchire e rilanciare quanto prodotto quotidianamente dalle testate web Diemmecom (Lacnews24.it, Ilreggino.it, Ilvibonese.it) e dai relativi canali social. Dagli studi televisivi di LaC Tv, verranno riprese e trattate le notizie in costante aggiornamento on line. Saranno queste a fornire la traccia dei talk e dei collegamenti Skype con gli ospiti chiamati ad intervenire. Spazio infine ad approfondimenti sui principali servizi trasmessi dai tg, e sui contributi provenienti dai canali social.

L’informazione durante la crisi

L’ultimo e più stringente decreto governativo Cura Italia ha posto l’informazione tra le attività essenziali che devono essere mantenute, nonostante la severa limitazione imposta al sistema produttivo nazionale. Ed è in quest’ottica che si concretizza l’impegno di LaC News24 e di tutte le testate Diemmecom, chiamata ad essere ancora più vicina ai suoi utenti, moltiplicando gli appuntamenti con l’informazione, integrandoli e rendendoli ancora più accessibili.

Sconfiggiamo insieme il coronavirus

Con l’impegno di tutti si sconfiggerà il coronavirus. Ne siamo convinti e vogliamo stare al fianco dei nostri lettori in ogni momento di questa crisi, per informare e sensibilizzare. Siamo vicini ai nostri lettori, e vogliamo essere al loro fianco attraverso i nostri canali, e con l’impegno di tutto il gruppo.

