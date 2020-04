Coronavirus, seimila guanti medicali donati all’ospedale di Vibo

La fornitura è frutto della gara solidarietà lanciata da alcune associazioni cittadine. Consegnati anche 30 occhiali protettivi offerti da un’azienda vibonese

Prosegue la gara di solidarietà a favore dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia intrapresa da associazione Valentia, Calabriafood e Welcome to Favelas Vibo, con la partecipazione di decine di imprese del territorio e centinaia di donatori di Vibo e non. In data odierna, fa sapere Valentia, sono stati consegnati alla struttura ospedaliera 6000 guanti medicali. Alla stessa donazione si aggiunge quella di 30 occhiali protettivi donati dall’azienda Cutrullà Benito, che ha voluto aderire all’iniziativa. L’associazione comunica infine che nei prossimi giorni seguiranno altre numerose donazioni.