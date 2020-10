Vincenzo Nardi festeggia 108 anni, è di Simbario l’uomo più longevo della Calabria – Video

Nel giorno del suo compleanno ripercorre la sua vita in un’intervista social e confessa: «Mi sento ancora un bambino»

Un secolo abbondante di vita, 108 anni per la precisione. È il ragguardevole traguardo raggiunto oggi, 14 ottobre, da Vincenzo Nardi di Simbario, con ogni probabilità l’uomo più longevo dell’intera Calabria. In occasione del suo compleanno l’arzillo nonnino ha rilasciato un’intervista poi pubblicata su Youtube da Luigi Barbara. Dai ricordi di una vita, alle preferenze alimentari fino ai gusti cinematografici, l’ultracentenario si è prestato volentieri all’obiettivo dispensando il classico consiglio di lunga vita: «Mangiare tutto senza distinzioni e regolarmente». Infine il commento sui 108 anni raggiunti: «Non me li sento per niente, mi sento ancora di essere un bambino».