Vibo, chiusura delle scuole prorogata al 5 dicembre

Il sindaco Maria Limardo: «Purtroppo l’attuale situazione sanitaria mi ha indotto a prorogare il provvedimento»

In base alle informazioni confermate dal Dipartimento prevenzione dell’Asp, in data odierna a causa del permanere dello stato di criticità della situazione epidemiologica in atto, si comunica che il sindaco Maria Limardo si è determinata a prorogare da domani 28 novembre 2020 e sino al 5 dicembre prossimo la chiusure di tutte le scuole di ogni ordine e grado – pubbliche, private, parificate (asilo nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori). Il sindaco ha rilevato che: «Purtroppo l’attuale situazione sanitaria mi ha indotto a prorogare il provvedimento di chiusura delle scuole anche sulla base della considerazione che le scuole cittadine sono frequentate da alunni provenienti dall’hinterland per cui è veramente difficile attuare un monitoraggio ed un’attività di controllo capillare e minuziosa. Di fronte a questa situazione caratterizzata da incertezza e da molte variabili mi sono determinata in tale direzione a tutela della salute pubblica. Ulteriori informazioni verranno tempestivamente comunicate».