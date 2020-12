A Vibo Babbo Natale è solidale: ecco il giocattolo sospeso

Iniziativa benefica dell’associazione Valentia che promuove l’acquisto di giochi a favore dei bambini delle famiglie bisognose

Un Natale difficile, questo, per grandi e piccini che dovranno rinunciare alle tradizioni dello stare insieme a causa dell’emergenza Covid-19. Ma ad addolcire le feste arriva a Vibo l’iniziativa del giocattolo sospeso. Nei maggiori negozi di giocattoli del centro città, sarà possibile depositare pacchetti e regali per le famiglie segnate dalla grave crisi economica di quest’anno che potranno, così, fare felici i propri bimbi.

Un progetto realizzato grazie all’associazione Valentia, nota realtà associativa nata nel 2017 proprio a Vibo Valentia, oggi rappresentativa su scala nazionale, che si sta prodigando in iniziative benefiche e per fronteggiare l’emergenza sanitaria attraverso numerose donazioni di materiali e strumentazioni essenziali per combattere il Covid.

A supportare l’associazione ci saranno le attività commerciali di giocattoli Merkatoys, SS 18 Tirrena Inferiore Vibo Valentia, Merkatoys a Vena Di Ionadi e Toy Store, un mondo di giochi, località Moderata Durant, Vibo Valentia.

Chiunque voglia fare il suo regalo sospeso, potrà recarsi presso uno dei punti vendita aderenti al progetto ed acquistare un articolo da devolvere. I negozianti annoteranno su un apposito modulo d’acquisto la descrizione dell’articolo, l’età di riferimento e nome e cognome del donatore, qualora lo si volesse rendere noto. Il modulo, unitamente al regalo già confezionato, verrà poi donato a chiunque ne richiederà uno ed alle famiglie bisognose.

L’iniziativa è valida dal 21 al 24 dicembre 2020. Potranno aggiungersi inoltre fino all’ultimo giorno disponibile tutte le attività commerciali rientranti tra le categorie interessate. Un piccolo gesto che può rendere più bello un Natale fin troppo difficile del quale nessun bambino dovrebbe avvertirne l’amarezza.