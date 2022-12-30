Nel piccolo centro del Vibonese è stata riprodotta in modo originale l’atmosfera di Betlemme che ha attirato molti visitatori

Un vero successo per gli organizzatori e per la comunità intera che, grazie alla riuscita iniziativa, ha visto rivivere le vie del centro storico di Brattirò. Nel piccolo centro del Vibonese è stata infatti riprodotta in modo originale l’atmosfera di Betlemme, con tantissimi figuranti locali e postazioni, realizzate da tanti volontari, all’interno delle quali si è potuto degustare cibi e prodotti della tradizione natalizia locale: zeppole e curuje. Nella rappresentazione della Nativita’ per le vie del paese sono stati realizzati: il mercato, antichi mestieri dell’epoca come il calzolaio, l’arte del sapone, il cestaio, il censimento, il palazzo di Erode con le sue donne, le cantine, le osterie, l’angolo dei dolci e la falegnameria.

Molto emozionante il momento della santa nascita , con l’arrivo di tutti i pastori davanti alla grotta sapientemente riprodotta.

“Il grande impegno di tutta la comunita’ Brattiroese hanno fatto sapere gli organizzatori – è stato ripagato dalla tantissima gente accorsa e, soprattutto, dal clima di serenita’ e gioia che si è potuto respirare per l’intera durata della rappresentazione”.