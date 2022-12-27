L’iniziativa della parrocchia portata avanti grazie all’impiego di associazioni e volontari. Coinvolte anche le comunità di Sciconi e Conidoni

Una festa dedicata agli anziani della comunità. La parrocchia San Nicola di Briatico organizza con la collaborazione della Pro loco, di Officina fotografica e del centro giovanile ricreativo dell’oratorio la prima edizione della manifestazione dedicata alle categorie più fragili. Un’idea pensata per combattere la solitudine cui troppo spesso i nostri anziani sono costretti. Un isolamento acutizzato con l’arrivo della pandemia. Pertanto, la parrocchia punta a realizzare iniziative sociali in grado di coinvolgere le diverse fasce di cittadini. Protagoniste le comunità di Briatico e di Sciconi-Conidoni grazie all’impegno profuso dai parroci don Mino De Pascalis e don Andrea Campennì. Fondamentale, l’apporto delle associazioni e dei volontari con cui s’intende cementificare un rapporto di collaborazione per promuovere attività di servizio e supporto alle famiglie. In programma per il futuro, la realizzazione di un parco giochi inclusivo dove bimbi e anziani abbiano la possibilità di socializzare, godersi il verde, fare movimento.

