La manifestazione promossa dal Comune con Biblioteca e Dracma ha coinvolto i sagrati delle chiesse di San Francesco, Carmine e San Teodoro e piazza Serrao con cantine ed esibizioni artistiche. Spazio anche ai giovani, mentre alcune opere realizzate dal vivo resteranno al patrimonio cittadino
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Degustazioni, musica dal vivo, pittura, scultura e teatro hanno animato il centro storico di Filadelfia in occasione di “Visioni diWine 2026”, manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Biblioteca comunale e l’associazione teatrale Dracma. L’iniziativa si è svolta il 31 luglio e, secondo quanto riferito dagli organizzatori, ha richiamato visitatori provenienti anche da diversi centri del territorio.
Il programma è stato costruito attorno alle cosiddette “Isole di Visione”, allestite nei sagrati delle chiese di San Francesco, del Carmine e di San Teodoro. In ciascuna tappa la degustazione di vini e prodotti gastronomici è stata affiancata da performance artistiche e musicali.
Sul sagrato di San Francesco sono stati proposti i vini della cantina Ippolito 1845, mentre l’artista Massimo Sirelli è stato impegnato in una sessione di live painting. Ad accompagnare la serata la musica del Tchaikovsky Jazz Trio.
Nel sagrato del Carmine, invece, spazio alle Cantine Dastoli e alle opere della giovane artista Maria Neve Vallone, anche lei protagonista di una performance pittorica dal vivo. La parte musicale è stata affidata al cantautore Marataro.
La terza tappa, nel sagrato di San Teodoro, ha ospitato le cantine Benvenuto e Statti. Qui il maestro Antonio La Gamba ha realizzato una performance di scultura dal vivo, mentre sul versante musicale si sono esibiti i Pinkstones, formazione composta da giovani musicisti di Filadelfia.
Il percorso si è poi concluso in piazza Serrao, dove l’associazione teatrale Dracma ha curato un momento artistico e teatrale. Nella stessa area sono state organizzate degustazioni di Amaro Numero 05 e Amaro dei Briganti, insieme a uno spazio dedicato al cioccolato artigianale dell’Ape Cubana di Vincenzo Caruso. Presente anche il team di Flashati Photobooth, che ha realizzato fotografie ricordo per i partecipanti.
L’Estemporanea d’arte dedicata ai giovani
All’interno dell’iniziativa è stato riservato uno spazio anche ai più giovani attraverso l’Estemporanea d’Arte – Sezione Giovani, organizzata il 27 luglio, dunque alcuni giorni prima della serata conclusiva. Il tema scelto riguardava gli scorci e le architetture dei sagrati di Filadelfia, gli stessi luoghi successivamente utilizzati per le “Isole di Visione”.
Le opere realizzate durante l’estemporanea sono state quindi esposte al pubblico e premiate nel corso dell’appuntamento del 31 luglio.
A tracciare un bilancio della manifestazione è l’assessora comunale alla Cultura Veronica Gugliotta. «La bellezza di vedere tanta gente nel nostro paese a godersi con entusiasmo un buon calice di vino tra così tanti bravissimi artisti è stata una soddisfazione enorme», afferma.
L’assessora spiega quindi le ragioni alla base della formula scelta per l’evento: «La scelta di creare un evento di degustazione immersiva è nata proprio dalla volontà di offrire un’esperienza di qualità. L’intento era creare, in ogni “Isola di Visione”, la cornice perfetta: un raffinato incontro tra arte visiva e musica live nato per amplificare l’esperienza del gusto e permettere ai visitatori di vivere il calice di vino in modo totale».
Secondo Gugliotta, anche la conformazione del centro storico ha contribuito alla costruzione del percorso: «Filadelfia offre spazi e una storia che si prestano in modo naturale a questa sinergia. Chi arriva qui per la prima volta se ne innamora: noi dobbiamo solo creare l’occasione perché questa scintilla scatti».
Il sostegno del Gal e il patrimonio artistico
Soddisfazione viene espressa anche dalla sindaca Anna Bartucca, che considera la manifestazione un’occasione per mettere insieme iniziativa culturale e promozione del territorio. La prima cittadina ha inoltre ringraziato le istituzioni che hanno sostenuto economicamente e istituzionalmente il progetto.
«Un doveroso ringraziamento - sottolinea Bartucca - va alle istituzioni che hanno creduto e investito in questo progetto: in particolare, è stato determinante il significativo contributo economico del Gal Terre Vibonesi». L’iniziativa ha inoltre ottenuto il patrocinio di Calabria Straordinaria.
Dalla manifestazione resteranno infine a Filadelfia anche alcune delle opere realizzate durante le performance dal vivo. I lavori prodotti da Massimo Sirelli, Antonio La Gamba e Maria Neve Vallone entreranno a far parte del patrimonio artistico e culturale del paese, secondo quanto annunciato dagli organizzatori.