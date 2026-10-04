Il territorio di Francica si arricchisce di una nuova realtà nell'ambito dell'istruzione. Nei giorni scorsi nel comune del Vibonese è stata infatti inaugurata la scuola dell'Infanzia di Corso Italia, ricostruita ex novo nello stesso posto in cui era situato il vecchio plesso grazie a fondi ottenuti con il Pnrr. All'importante momento sono intervenuti, tra gli altri, il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, il comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Parillo, il comandante della locale stazione, Anna Testini, il parroco, don Benedetto Nicotra, e la stessa dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo, Luisa Vitale. Tra i presenti anche i rispettivi sindaci di Mileto e San Costantino Calabro, Salvatore Fortunato Giordano e Nicola Derito, e il vicesindaco di Filandari, Gianluca Restuccia. La cerimonia inaugurale ha preso il via con dei canti proposti dagli alunni della scuola dell'infanzia e con alcuni pensieri espressi dagli alunni della primaria.

«Un grazie di cuore - afferma al riguardo il sindaco Michele Mesiano - alle insegnanti che li hanno preparati in meno di una settimana, con immensa passione e in tempi strettissimi. È stata una festa vera, condivisa con tantissimi bambini, genitori e nonni. Per Francica è stata una giornata che resterà nella memoria. La nuova scuola rappresenta infatti un'opera storica per il nostro paese. Essa comprende una sezione di asilo nido per 9 bambini e una mensa con centro cottura e refezione di prossima attivazione. Insieme alla primaria e alla secondaria di primo grado oggi nasce un vero e proprio Polo scolastico, in un unico luogo e nel cuore del paese».