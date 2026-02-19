Diventa realtà la realizzazione di un nuovo asilo nido sul territorio comunale di Jonadi . Nei giorni scorsi è stato infatti aperto il cantiere per la creazione di questa struttura nella frazione Vena , in via Vincenzo Bellini. Il progetto è finanziato con risorse Pnrr-Next Generation EU, per un importo complessivo di 816.000 euro . L'asilo nido è destinato a bambini rientranti nella fascia di età 0-3 anni. L'obiettivo dell'amministrazione comunale guidato dal sindaco Fabio Signoretta è di ampliare in modo strutturale l'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, sostenendo le famiglie e favorendo la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

«Con questo intervento - dichiara al riguardo il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Saro Mazza - rispondiamo alle esigenze di una popolazione in crescita , attraverso la costruzione di nuove infrastrutture pubbliche, e di una comunità giovane che chiede servizi adeguati per i propri figli. L'asilo nido rappresenta un investimento concreto sul futuro di Jonadi e sulla qualità della vita delle famiglie . Un ringraziamento ha sentito va agli uffici comunali per il lavoro tecnico e amministrativo svolto, che ha consentito di arrivare rapidamente all'apertura del cantiere».