Si rinnova a Jonadi l'annuale appuntamento con la borsa di studio intitolata alla memoria del professore Francesco Pasquale Cordopatri . Istituita nel 2023 dall'amministrazione comunale, l'iniziativa anche in questa terza edizione è riservata agli studenti di qualsiasi nazionalità (residenti nel comune di Jonadi e diplomati nell'anno accademico 2024/2025 con il voto 100/100 ) che desiderano continuare e perfezionare gli studi attraverso l'iscrizione al successivo percorso universitario o accademico. Essa viene promossa con il sostegno concreto delle figlie dell'illustre giurista, Marina, Sveva e Fabiana , «che attraverso questo gesto di grande sensibilità scelgono ogni anno di mantenere vivo il ricordo di un uomo che ha saputo unire rigore intellettuale , amore per il sapere e forte legame con le proprie origini . Premiamo concretamente il merito - afferma al riguardo il sindaco Fabio Signoretta - ricordando un figlio illustre di questa terra che ha reso orgogliosa Jonadi nel mondo con il suo percorso accademico e umano». «Come ente - sottolinea dal canto suo l'assessore all'Istruzione Nicolina Corigliano - abbiamo la grande responsabilità di tutelare e promuovere al meglio tutte le agenzie educative , ma anche l'importante dovere di sostenere , incoraggiare e soprattutto riconoscere il merito di ragazzi per il loro profitto scolastico. Per la nostra comunità - prosegue - la borsa di studio non ha soltanto un valore economico, ma fortemente simbolico e morale , e ciò è stato possibile grazie al sostegno della famiglia Cordopatri che ha creduto fortemente nell'impegno dei ragazzi della nostra comunità jonadese. L'augurio che rivolgiamo ai ragazzi è quello di eccellere nella vita così come nello studio ». Il professore Cordopatri ha offerto nell'arco della sua vita professionale contributi fondamentali per gli studi del Diritto processuale civile . La borsa di studio a lui intitolata prevede, nello specifico, il riconoscimento a favore dei beneficiari di un contributo relativo alle spese da sostenere per l'iscrizione agli studi che intendono intraprendere.