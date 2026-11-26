L’organismo consortile prende vita dopo circa tre anni di confronto con medesime realtà di altri contesti territoriali e con le varie associazioni di categoria. Signoretta: «Le ho viste nascere e operare in altre regioni d’Italia, è una gioia immensa»

A Jonadi nasce la Cooperativa di Comunità di Jonadi. Il nero su bianco all’iniziativa è stato messo nella serata di ieri. Ad annunciare il «sogno che si realizza», lo stesso sindaco Fabio Signoretta. Le cooperative di comunità sono imprese collettive formata da cittadini che si uniscono per creare lavoro, gestire servizi e rigenerare un territorio, mettendo al centro il benessere dell'intera comunità locale.

«Nella mia vita professionale - sottolinea il primo cittadino - ho avuto la fortuna di seguire la progettazione per la nascita di cooperative di comunità in Toscana e in Lombardia. Ma vederla nascere nella terra in cui sono cresciuto, nella comunità a cui appartengo, è tutta un’altra emozione. Tre anni di percorso. Di riunioni promosse dall’Amministrazione Comunale, di confronto con la cittadinanza, di incontri con cooperative di comunità di altre realtà territoriali e con le associazioni di categoria. Un percorso aperto e trasparente, per dare a tutti la possibilità di esserne parte. Abbiamo scelto di prenderci il tempo necessario - aggiunge - perché l’idea di una cooperativa di comunità deve maturare attraverso la partecipazione e nella consapevolezza di ciò che si vuole costruire insieme. L’obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di creare i presupposti affinché potesse durare nel tempo. È nata una cooperativa fatta esclusivamente da persone di Jonadi, che opererà esclusivamente sul nostro territorio, offrendo quei servizi che altrimenti non sarebbero offerti. Non per sostituirsi a qualcuno, ma per essere e per fare qualcosa in più».

A seguire Signoretta spiega come il futuro di questo progetto, «passaggio storico» per il territorio, dipenderà ora «dal senso di responsabilità dei soci e dalla capacità di tutta la comunità di partecipare, di sostenerlo e di sentirlo proprio». Con una consapevolezza: «la cooperativa di comunità non è uno strumento attraverso cui aspettarsi qualcosa, ma uno strumento attraverso cui scegliere di dare qualcosa alla propria terra. Ringrazio il notaio Antonio Vinci - prosegue - per averci accompagnato nel momento della costituzione e rivolgo a Emilio, presidente della neonata cooperativa, a tutti i componenti del consiglio direttivo e a tutti i soci il mio più sincero augurio di buon lavoro».

Annunciando la nascita ufficiale della Cooperativa di Comunità, il sindaco di Jonadi rivolge poi l’attenzione a un disegno appeso a un muro. «Quello che vedete - spiega - è il primo ed originale bozzetto del logo, disegnato a mano da una ragazza di Jonadi che ha partecipato al concorso pubblico per la sua realizzazione. Anche il logo, come tutto questo percorso, nasce dalla partecipazione. Da oggi sarà custodito nella stanza del sindaco, in Municipio, a ricordo di questi tre anni e di un sogno in cui abbiamo creduto profondamente. Mi auguro che, tra molti anni, guardando quel disegno - conclude Signoretta - potremo emozionarci non tanto per il ricordo del giorno in cui è nata la cooperativa, quanto per tutto ciò che, da quel giorno, come comunità saremo stati capaci di costruire insieme».