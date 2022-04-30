Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Il sindacato Siulp Vibo Valentia, il giorno 6 maggio 2022 celebrerà presso il Popilia Country Resort a Maierato il IX Congresso provinciale. Focus su “L’evoluzione della Polizia di Stato, la centralità della sicurezza ed il ruolo del sindacato nella tutela degli operatori di Polizia”.
Alla relazione del segretario generale provinciale Franco Caso faranno seguito i saluti del segretario regionale Giuseppe Lupia. Le conclusioni saranno invece affidate al segretario generale nazionale Felice Romano.