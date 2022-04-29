Nella sala consiliare si è tenuto un incontro sulle risorse volte a favorire la coesione sociale nei paesi particolarmente colpiti dallo spopolamento

L’amministrazione comunale di Pizzoni, guidata dal sindaco Vincenzo Caruso, ha organizzato un seminario informativo sul fondo sostegni ai Comuni marginali per il biennio 2021-2023. L’evento si è tenuto ieri pomeriggio alle ore 15:30 nella sala consiliare del Comune. Come riferito dall’amministrazione, il fondo è stato istituito al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento. Ecco perché, durante il seminario, si è dibattuto sullo stanziamento al Comune di Pizzoni e su come saranno utilizzati tali fondi. Non solo: il Comune ha anche accolto le manifestazioni di interesse e le idee sul progetto da realizzare da parte di tutti coloro che hanno partecipato, con la promessa che a breve sarà reso pubblico il bando con le nuove idee di impresa.