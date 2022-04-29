Tutti gli articoli di Società
L’amministrazione comunale di Pizzoni, guidata dal sindaco Vincenzo Caruso, ha organizzato un seminario informativo sul fondo sostegni ai Comuni marginali per il biennio 2021-2023. L’evento si è tenuto ieri pomeriggio alle ore 15:30 nella sala consiliare del Comune. Come riferito dall’amministrazione, il fondo è stato istituito al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento. Ecco perché, durante il seminario, si è dibattuto sullo stanziamento al Comune di Pizzoni e su come saranno utilizzati tali fondi. Non solo: il Comune ha anche accolto le manifestazioni di interesse e le idee sul progetto da realizzare da parte di tutti coloro che hanno partecipato, con la promessa che a breve sarà reso pubblico il bando con le nuove idee di impresa.