Il tiktoker da oltre un milione di followers, originario di Vibo Valentia, presenterà il suo libro "Quel treno per Inverness"

Tutto pronto a Rombiolo per la presentazione del libro “Quel treno per Inverness” di Giovanni Arena, influencer di origini vibonesi da milioni di followers e tra i più importanti travel creator digitali in Italia. L’evento si terrà questa sera, alle ore 21:00, nella sala consiliare del Comune di Rombiolo e sarà moderato da Teresa Pugliese. La presentazione è stata organizzata dal Comune, con l’assessorato alla Cultura, e dal Sistema bibliotecario vibonese. L’influencer era già stato nel Vibonese (e con esattezza a Jonadi) quest’estate, per presentare il suo libro durante la rassegna “Valentia in Festa”. In quell’occasione, l’autore aveva dialogato con Jessica Garrì ed Anthony Lo Bianco. [Continua in basso]

L’amministrazione comunale di Rombiolo sottolinea che Giovanni Arena negli ultimi anni ha «trasformato in lavoro la sua più grande passione: viaggiare. Infatti, attraverso i video che pubblica nei suoi canali social, è diventato uno dei travel creator più amati e seguiti d’Italia (conta più di 389mila follower su Instagram e 1,1 milione di follower su TikTok) grazie ai suoi preziosissimi consigli su come viaggiare in modo economico, su cosa portare con sé in valigia e sui posti magici e nascosti da visitare in tutto il mondo». Il romanzo “Quel treno per Inverness” racconta «con delicatezza e candore una storia di formazione, di amicizia e d’amore, ambientata nelle atmosfere incantate della Scozia. Un romanzo su un viaggio inaspettato, spontaneo come tutte le cose più importanti della vita». Un libro, quello di Arena, capace di «toccare l’animo di chi si sente abbandonato, escluso e deluso – conclude l’amministrazione – di chi ha bisogno di protezione e di libertà e di un sogno da inseguire in capo al mondo».