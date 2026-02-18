Chiesa locale e associazione Disabili senza barriere insieme per celebrare in modo appropriato la XXXIV Giornata mondiale del malato , quest'anno incentrata sul tema: “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell'altro”. Una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità di San Costantino Calabro , suggellata anche quest'anno con una celebrazione eucaristica presieduta nella chiesa matrice dal parroco don Oreste Borelli .

La partecipazione santa messa si è svolta in un clima di profondo raccoglimento e di massima condivisione, per tanti momenti privilegiato per riflettere sui significati della sofferenza, della cura della persona e della solidarietà. Tra i momenti più toccanti, l'amministrazione, da parte del sacerdote, del sacramento dell'Unzione degli infermi a tutti coloro che hanno sentito la necessità e il bisogno di riceverlo. In questo contesto la presenza dell'associazione Disabili senza barriere ha rappresentato, ancora una volta, un segno concreto di attenzione verso le persone più fragili. Una partecipazione discreta , che tuttavia ha permesso ai volontari di offrire supporto a chi si trova in situazioni di particolare bisogno fisico e morale . «La Giornata mondiale del malato - sottolinea al riguardo il presidente di Disabili senza barriere Rocco Deluca - si conferma così un'occasione preziosa per ribadire l'impegno verso chi vive situazioni di malattia o difficoltà, ricordando che nessuno deve sentirsi solo . La nostra associazione rinnova il proprio impegno a essere accanto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, promuovendo iniziative che mettono al centro la dignità , il rispetto e la solidarietà. Anche quest'anno abbiamo vissuto un momento di fede , ma anche di comunità, che ha lasciato nei cuori dei presenti un segno di speranza e di fraternità».