Sfilata di moda organizzata dall'associazione "Femmina" in collaborazione con vari atelier e negozi

Iniziano i primi appuntamenti della stagione estiva anche a Serra San Bruno. L’associazione “Femmina” ha organizzato una sfilata di moda dal tema decisamente evocativo “La bellezza della donna nella sua totalità”. L’evento si svolgerà domani sera alle ore 21:30 in piazza Monsignor Barillari (vicino la chiesa matrice). L’iniziativa promossa dal sodalizio è realizzata in collaborazione con vari atelier di moda, negozi di abbigliamento, gioiellerie, parrucchieri ed estetiste, ed è chiaramente aperta a tutti.