Il 23 dicembre una giornata curata dal Motoclub Vazzano Bikers e che unirà passione per le due ruote, aria natalizia e divertimento per grandi e bambini. Ecco il programma

Il Natale a Vazzano si prepara a tingersi dei colori più vivaci e festosi grazie al ritorno di uno degli appuntamenti più amati del periodo: il “Babbo Natale in moto”, l’iniziativa organizzata dal Motoclub Vazzano Bikers guidato dal presidente Vincenzo Tigani. L’evento, giunto ormai alla sua terza edizione e che negli anni ha saputo conquistare grandi e piccoli, si terrà martedì 23 dicembre 2025 dalle ore 15:30 alle 21:00, con base principale nella storica e accogliente Piazza Umberto I.

Grande attesa per il Babbo Natale in moto di Vazzano

Nato come una semplice iniziativa di gruppo, “Babbo Natale in moto” è oggi una manifestazione che mobilita l’intera comunità, coinvolge famiglie, attira curiosi e accende l’entusiasmo degli appassionati di motociclette di tutta la zona. Il calore umano e l’atmosfera natalizia si fondono in un’esperienza unica: motociclisti vestiti da Babbo Natale che percorrono le vie del paese portando sorrisi, musica e piccoli doni ai bambini.

Anche quest’anno, infatti, uno dei momenti più emozionanti sarà la distribuzione dei regali ai più piccoli, un gesto semplice ma capace di mantenere viva la magia del Natale e di rafforzare il legame tra il Motoclub e la comunità vazzanese.

Il corteo dei Babbi Natale in moto

La sfilata dei motociclisti, con le loro moto addobbate e gli abiti natalizi, rappresenta ormai un simbolo riconoscibile dell’iniziativa. Le vie del paese si riempiranno del rombo dei motori, ma anche di sorrisi, fotografie e stupore da parte di chi assiste al passaggio del colorato gruppo festoso.

Come ogni anno, il Motoclub sottolinea l’importanza della sicurezza: tutti i partecipanti saranno infatti sensibilizzati e istruiti al rigoroso rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione alla velocità, alle distanze e alla prudenza nei tratti abitati.

L’obiettivo è garantire un evento che sia allo stesso tempo divertente, emozionante e assolutamente sicuro per cittadini, bambini e motociclisti.

La festa continua in piazza: musica, salsicciata e convivialità

Al termine del corteo, la festa proseguirà in Piazza Umberto I con una salsicciata aperta al pubblico, un momento di convivialità e aggregazione accompagnato da musica d’ascolto, pensata per creare un’atmosfera calda e piacevole fino alla conclusione dell’evento.

Il Motoclub Vazzano Bikers, attraverso il suo presidente, il vicepresidente, il Direttivo e tutti i membri, si è impegnato a curare ogni dettaglio organizzativo, dimostrando ancora una volta spirito di squadra, dedizione e forte senso di appartenenza al territorio. La riuscita dell’iniziativa è resa possibile anche grazie al contributo di realtà locali che hanno scelto di sostenere l’evento con sensibilità e generosità. Il Motoclub desidera infatti rivolgere un sentito ringraziamento agli sponsor: «Il sostegno di queste attività non rappresenta solo un aiuto economico, ma testimonia un genuino spirito di collaborazione e un forte legame con la comunità e le sue iniziative. Il Motoclub esprime profonda gratitudine per la fiducia e la vicinanza dimostrate».

L’invito a partecipare

Il Motoclub Vazzano Bikers invita calorosamente tutta la cittadinanza, le famiglie, i giovani e gli appassionati a prendere parte a questa giornata speciale, a condividere uno spirito di festa autentico, a sostenere un’iniziativa nata dal cuore del paese e diventata simbolo di unione e solidarietà. L’appuntamento è per martedì 23 dicembre 2025, in Piazza Umberto I, per vivere insieme la magia della terza edizione del “Babbo Natale in Moto”: un evento che continua a crescere, che sa emozionare e che, soprattutto, porta con sé il vero valore del Natale.