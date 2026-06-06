Valorizzare una Calabria operosa e, soprattutto, ricca di figure che con il loro lavoro e/o operato portano in alto il nome del territorio. Ormai è un appuntamento fisso quello del Premio Eccellenze Mediterranee e che non perde mai di rilievo.

Anche quest'anno un red carpet di indiscusso spessore e allestito all'interno del 501 Hotel, luogo che ha ospitato appunto l'evento tenutosi il 5 giugno.

Personalità di spicco

L'iniziativa, ideata e organizzata da Mariangela Preta in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Tropea, presieduta da Titti Rando, ha voluto rendere omaggio a personalità e realtà che, attraverso il proprio lavoro e il proprio impegno, rappresentano i valori più autentici del Mediterraneo: cultura, dialogo, formazione, arte, innovazione e servizio alle comunità.

Tanti i nomi illustri presenti come il Maestro orafo Gerardo Sacco, il Sottosegretario di Stato all'Interno Wanda Ferro, l'italianista e critico letterario Pierfranco Bruni, la dirigente nazionale della Società Dante Alighieri Raffaella Fiorani, la dirigente scolastica Mariarosaria Russo, la direttrice di NaxosLegge Fulvia Toscano, il divulgatore d'arte Rey Sciutto, l'Istituto Nautico di Pizzo e la Fidapa – Sezione di Vibo Valentia.

I momenti dell'evento

L'evento è stato impreziosito dalla presenza delle straordinarie creazioni del Maestro Gerardo Sacco, indossate per l'occasione da alcune modelle. I gioielli, ispirati alla storia, alla Magna Grecia e ai simboli identitari del Mediterraneo, hanno rappresentato un raffinato tributo alla bellezza e all'arte orafa calabrese, suscitando l'ammirazione del pubblico presente.

Grande apprezzamento ha riscosso anche l'esposizione di opere realizzate da artisti del territorio sul tema del Mediterraneo. Attraverso pittura, colore e ricerca artistica, gli autori hanno raccontato il mare come luogo di incontro tra popoli, culture e tradizioni, contribuendo a creare un'atmosfera di forte valore culturale e simbolico.

La serata, condotta con eleganza e professionalità dalla giornalista Francesca Russo, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola, dell'associazionismo, della cultura e delle professioni, testimoniando l'importanza dell'iniziativa nel panorama culturale calabrese.

La soddisfazione di Mariangela Preta

Inutile ribadire la soddisfazione, per la riuscita dell'incontro, da parte di Mariangela Preta: «Il Mediterraneo è una straordinaria eredità di storia, civiltà e valori condivisi. Con questo premio abbiamo voluto accendere i riflettori su donne, uomini e istituzioni che ogni giorno contribuiscono a costruire cultura, conoscenza e sviluppo, diventando punti di riferimento per le nuove generazioni».

E ancora: «Un sentito ringraziamento lo rivolgo alla Società Dante Alighieri – Comitato di Tropea e alla sua presidente Titti Rando, al 501 Hotel per la calorosa ospitalità, alla Gioielleria Franzè per il prezioso sostegno all'evento, agli artisti partecipanti, alle modelle che hanno indossato le creazioni di Gerardo Sacco e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. L'ampia partecipazione registrata, l'entusiasmo del pubblico e l'alto profilo degli ospiti intervenuti confermano il successo del Premio Eccellenze Mediterranee, destinato a diventare un appuntamento stabile per la valorizzazione della cultura, dell'arte e delle eccellenze che rendono il Mediterraneo un luogo di incontro, bellezza e futuro».