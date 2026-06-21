“C'è più gioia nel dare che nel ricevere”. Partono da questo brano evangelico e da tale consapevolezza le iniziative benefiche che da due anni vengono promosse dall'associazione “ Le ali di Samuele ” sul territorio di Mileto, e non solo. L'ultima è stata portata a compimento nel maggio scorso a favore della Casa della Carità di Vibo Valentia . Una serata nel rione Calabrò all'insegna della birra, delle deliziose prelibatezze del luogo, della musica e della sana allegria che ha permesso ai promotori di raccogliere 3.200 euro a favore della struttura assistenziale-riabilitativa, destinati al progetto “Terapia Sospesa” pensato per sostenere percorsi terapeutici rivolti a bambini e famiglie in difficoltà economica che, senza un aiuto, rischierebbero di rinunciare alle cure . Ma il “buon cuore” de “Le ali di Samuele” non si è fermato qui . Nei giorni scorsi, infatti, i volontari dell'associazione hanno consegnato alla Casa della Carità anche una sedia a rotelle , a sua volta ricevuta dal locale club “Noi giovani” . E a conferma del fatto che spesso “ c'è più gioia nel dare che nel ricevere ” e che gesti del genere arricchiscono sia chi dona e sia chi riceve giunge la riflessione de “Le ali di Samuele”.

Ecco il testo integrale. «C'è un momento in cui una donazione smette di essere un semplice gesto materiale e diventa qualcosa di più profondo e vicendevole. Nei giorni scorsi noi volontari dell'associazione abbiamo fatto visita alla Casa della Carità per consegnare una carrozzina destinata alle attività della struttura, mantenendo l'impegno assunto nel corso della serata solidale organizzata a Calabrò di Mileto . Eppure l'emozione per chi ha partecipazione all'incontro è stata, all'arrivo, per ciò che è stato portato in dono, all'uscita per ciò che si è ricevuto avvicinandosi a questa realtà. Un conto è sapere che esiste un centro riabilitativo. Un conto è attraversarne la porta. Un conto è immaginare cosa accada ogni giorno al suo interno. Un altro è immergersi, anche solo per qualche ora, nella vita che scorre tra quelle mura. I corridoi animati dal vociare dei bambini. Le risate improvvisano. Qualche protesta dei più piccoli davanti a una terapia affrontata controvoglia. Le attese dei genitori. Gli operatori che si spostano da una stanza all'altra. Le porte che si aprono e si chiudono. I piccoli traguardi conquistati giorno dopo giorno. Una quotidianità intensa, fatta di professionalità e umanità, che difficilmente può essere raccontata fino in fondo a chi non la vive direttamente.