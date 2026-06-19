È accaduto nel tratto urbano della statale 18 a pochi metri dal palazzo municipale. Per una delle due persone ferite è stato necessario il trasferimento in ospedale

Un incidente si è verificato stamani nel centro cittadino a Mileto, lungo il tratto urbano della statale 18, a pochi metri dal Municipio. In particolare, due pedoni, intenti ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, sono stati colpiti da un’auto in transito.

Le due donne sono state subito soccorse. Sul posto presenti i vigili urbani sotto la direzione del comandante Francesco Adornato, i carabinieri guidati dal maresciallo Micheli Nicoletti e i sanitari del 118. Una delle due donne è stata trasferita all’ospedale Jazzolino di Vibo per ulteriori accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.