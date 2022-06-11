Alta circa quaranta metri e con venti cabine, sarà posizionata nei pressi della Capitaneria. Potrà attirare migliaia di visitatori da tutta la provincia e convincere i viaggiatori in partenza per le Eolie a fermarsi un po' di più in città

Venti “gondole” da cui ammirare il panorama della costa e del meraviglioso porto come non si era mai visto. È la ruota panoramica che regalerà ai visitatori uno scorcio dall’alto di Vibo Marina. Con i suoi quaranta metri di altezza, questa struttura metallica animerà l’estate vibonese fino al 31 agosto attirando – si prevede – migliaia di visitatori. Con l’autorizzazione dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno meridionale e dello Ionio, la ruota sarà posizionata nel piazzale adiacente la Capitaneria di Porto – banchina “Fiume”. L’Autorità portuale, accogliendo l’istanza della società Emme Ci Esse s.a.s. di Montenero Pierino & C., ha infatti autorizzato l’installazione di una ruota panoramica per il periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 agosto 2022. [Continua in basso]

La suddetta Autorità provvederà, pertanto, all’interdizione e alla messa in sicurezza delle zone demaniali-marittime-portuali individuate e dove sarà, di conseguenza, vietato l’accesso, il transito e la sosta di persone e veicoli ad eccezione del personale appositamente autorizzato. Sarà pertanto fatto divieto di accedere con autoveicoli dal varco portuale carrabile adiacente al bar “Il Gabbiano”. Verranno, inoltre, assicurate adeguate vie di fuga e di emergenza per il pubblico, da mantenere costantemente pronte all’utilizzo.

È idea comune che la presenza della scintillante struttura metallica potrà, in qualche modo, rivitalizzare e incentivare il turismo attirando, secondo le previsioni, migliaia di visitatori da tutta la provincia e spingendo anche i viaggiatori in partenza per le Isole Eolie a restare un po’ di più in città. Insomma, un bel biglietto da visita per chi arriverà nella cittadina portuale e un’opportunità per promuovere il territorio.

A qualsiasi ora il porto è bello. Con la ruota, illuminata anche di sera, lo sarà di più e diventerà un’occasione per ammirarlo sotto un’altra luce e da un’altra angolazione.