La manifestazione “Giochi senza Frazioni” inserita nei festeggiamenti per la Madonna del Rosario di Pompei ha riunito associazioni, famiglie e turisti. Dieci le prove affrontate dalle squadre, con l’intrattenimento di Massimo Cappuccio e il sostegno delle attività commerciali

Sfide di gruppo, risate, premiazioni ma soprattutto tanto sano divertimento sono state le caratteristiche principali dei "Giochi senza frazioni 2026" di Vibo Marina. L'iniziativa, a cura della parrocchia Maria Ss. del Rosario di Pompei, guidata da don Vincenzo Varone insieme a don Bruno Rizzuto, continua a riunire gli abitanti della frazione in uno spirito di gioia e condivisione, regalando alla comunità un senso di appartenenza ancora più profondo.

La manifestazione, che si è inserita nel calendario dei festeggiamenti per la Madonna protettrice del paese costiero, ha visto la collaborazione del Comitato Festa (guidato principalmente dalle figure di Attilio Fiorillo e Leonardo Monteleone) che s'impegna ogni anno, con particolare devozione, per ogni evento organizzato.

«Attività importanti per riscoprire l'identità e la storia»

«Queste attività sono importanti per riscoprire l'identità e la storia che ci riguarda» dice Don Enzo, con la semplicità di chi si spende continuamente per la propria parrocchia, creando un ambiente di aggregazione e di tanti momenti di condivisione, contribuendo con discrezione e lasciando che siano i fatti a parlare per lui.

Tra i coordinatori dell'evento troviamo Emanuela Minasi, fondatrice dell'associazione "Mickey Mouse", che ci racconta nel dettaglio il programma stabilito e il suo scopo principale: «Ogni associazione partecipante, compresa la mia, lo ha fatto volontariamente, con l'unico obiettivo di divertirsi tutti insieme e di riportare ai giorni nostri le attività ludiche ideate dai nostri antenati, cercando di rendere maggiormente partecipi i più giovani». Durante la serata sono state circa 10 le gare nel segno della tradizione – dalle pignatte al tiro alla fune, passando per la gara dei sacchi, quella della pasta asciutta, la gara della carriola e l’hula hoop - a cui hanno partecipato le diverse squadre iscritte, formate da persone del posto ma anche da diversi turisti. E non sono mancati anche momenti di spettacolo, insieme all'intrattenitore Massimo Cappuccio, che ha coinvolto anche i più piccoli con sketch di magia e non solo.

Il premio alla squadra dei "Beck's"

«Il primo premio, ovvero un albero in fiore denominato Stella Maris, proprio in onore della Madonna - aggiunge Emanuela – è stato donato dall'artista Nicola Laterza, originario di Putignano ma trasferitosi ormai da tanti anni nel nostro paese, che ringraziamo particolarmente per la sua presenza continua». A ricevere il premio è stata la squadra dei "Beck's, che si è particolarmente distinta per la sua forza in ognuno dei giochi. Altrettanti ringraziamenti vengono poi rivolti anche alle attività commerciali della zona, che hanno contribuito materialmente ai premi in palio ed hanno sostenuto economicamente la realizzazione dell'evento.

Come si suol dire, "l'unione fa la forza", ed è proprio da questa particolare unione che nasce così una nuova Vibo Marina, con la determinazione e la tenacia di chi vuole riportare il proprio territorio sempre più in alto.