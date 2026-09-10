La Giunta comunale approva la proposta dell’associazione Argo: il memoriale sorgerà in un’area esterna al cimitero e sarà realizzato senza costi per il Comune. Colelli: «Un piccolo segno di civiltà»

A Vibo Valentia sorgerà il primo memoriale degli animali della provincia, uno spazio dedicato al ricordo degli animali d’affezione che hanno fatto parte della vita di tante famiglie. L’iniziativa, approvata dalla Giunta comunale, nasce dalla proposta dell’associazione Argo ed è stata definita dall’assessore Francesco Colelli «un progetto dal forte valore simbolico», capace di sensibilizzare la comunità sull’importanza del legame tra persone e animali.

Ad annunciare la novità è stato lo stesso assessore attraverso i social.

«Oggi la Giunta comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo, che ringrazio per la sensibilità dimostrata verso il mondo animale, ha accolto la proposta dell’associazione Argo per la realizzazione del primo memoriale degli animali della provincia di Vibo Valentia», ha scritto.

Secondo quanto anticipato, il memoriale sarà realizzato proprio a Vibo e diventerà «un luogo di silenzio e memoria dove chiunque lo desideri potrà ricordare il proprio animale scomparso». L’assessore ha inoltre precisato che l’opera sarà realizzata a costo zero per le casse comunali.

L’annuncio e le reazioni social

Le immagini diffuse dell'assessore Colelli

L’annuncio ha raccolto numerosi commenti positivi sui social, dove molti cittadini hanno colto l’occasione per rilanciare anche il tema della realizzazione di un cimitero per animali. A chi lo ha sollecitato, Colelli ha risposto: «Non è semplice, ma ci stiamo lavorando».

Nel frattempo, l’amministrazione comunale rivendica questo primo passo come un gesto concreto di attenzione verso il benessere animale e il ruolo svolto dal volontariato: «Credo sia un piccolo segno di civiltà che va valorizzato e mi sento onorato di aver potuto presentare questa proposta. Un ringraziamento speciale va alle associazioni animaliste che ogni giorno, spesso nel silenzio, si dedicano alla tutela degli animali della nostra città», ha aggiunto l’assessore.

L’appello dell’associazione Argo

Grande entusiasmo anche in casa Argo, che -tramite la referente Marika Barreca - conferma la realizzazione dell’iniziativa anticipando l’esatta collocazione: «Il memoriale sorgerà in una delle aiuole poste all’esterno del cimitero cittadino», spiega. L’associazione lancia inoltre un appello alla comunità: «Chiunque voglia sostenerci, imprenditori o semplici cittadini, potrà contribuire anche con la fornitura dei materiali necessari alla finalizzazione del progetto».