L'iniziativa nell’ambito della stagione musicale congiuntamente organizzata dal Conservatorio di Musica del capoluogo e da Ama Calabria

Giovedì 30 giugno, alle ore 18, si terrà all’Auditoriun Spirito Santo di Vibo Valentia, il concerto del Coro di Clarinetti nell’ambito della stagione musicale congiuntamente organizzata dal Conservatorio “Fausto Torrefranca” e da Ama Calabria. Il Coro di clarinetti “Fausto Torrefranca” del Conservatorio, ideato dal Maestro Tommaso Rotella, è formato da giovani musicisti calabresi con un organico variabile da 4 a 20 elementi. Si avvale della collaborazione dei maestri Francesco Giardino e Daniele Federico, titolare della cattedra di clarinetto presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia. Il gruppo si propone lo studio e l’esecuzione di «un repertorio poco conosciuto e raramente presente nei programmi concertistici. La scelta di creare il coro, ha origine nel particolare interesse timbrico che l’insieme dei clarinetti consente di realizzare». I componenti del gruppo frequentano i corsi superiori di clarinetto e hanno partecipato ad importanti rassegne e produzioni musicali. Si sono esibiti presso la Sala Italia e l’Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione a Roma ed hanno inaugurato il nuovo teatro di Vibo Valentia. Il coro di clarinetti ha al suo attivo anche la registrazione di un cd. Il repertorio, sia originale che in trascrizioni, comprende composizioni dal barocco alla musica contemporanea, intercettando anche brani di musica etnica e jazzistica.



I componenti del gruppo sono i seguenti interpreti: Maestro Tommaso Rotella, Maestro Daniele Federico, Sgotto Francesco, Barone Rocco, Ceravolo Marco, Aurora Virgillo, Giannini Giuseppina, Roberta Leale, Chistian Mazzeo, Daniele Contartese, Maria Teresa Valente, Gabriele Antonio Grande, Maria Teresa Falvo, Rosario Santoro, Anna Rizzo, Emmanuele Ferraro, Giuseppe Stranieri, Martina Lo Iacono, Maria Nusde, Annunziata Pugliese.