Accade all'Istituto turistico, ospitato nel palazzo storico fratelli Vianeo. «Ci dicono che tali problemi non sono una novità, ma qui noi non ci sentiamo sicuri»

Acqua che entra dalle finestre quando piove, umidità sulle pareti e pannelli del soffitto che si muovono col vento e a volte si staccano. Sono le condizioni in cui gli studenti dell’Istituto turistico di Tropea si ritrovano a seguire le lezioni ogni giorno. È quanto denunciano loro stessi, puntando il dito contro chi potrebbe far qualcosa e invece, a loro dire, sta solo a guardare. La scuola è ospitata nel palazzo storico fratelli Vianeo, giudicato dai ragazzi «in condizioni non propense per garantire la sicurezza» di alunni, professori e il personale scolastico tutto. [Continua in basso]

Sono gli stessi studenti ad elencate tutte le criticità che si sono rese ancora più evidenti a partire da ottobre, con l’arrivo del maltempo. «Pannelli del soffitto che cadono vicino i banchi degli studenti con la possibilità di colpirli in testa, perché non fissati alle apposite guide. Acqua che entra dalle finestre antiche, che la Regione si rifiuta di cambiare poiché, in quanto palazzo storico, deve rimanere esteticamente intatto. Spifferi d’aria fredda, dovuti sempre alle finestre antiche, che fanno stare male fisicamente gli studenti. Perdite d’acqua e crolli del soffitto che hanno causato la chiusura di una classe». Gli studenti poi puntano il dito anche contro il sindaco della perla del Tirreno, Giovanni Macrì, il quale «si rifiuta di chiudere le telecamere della Ztl quando c’è maltempo, per motivi sconosciuti, facendo arrivare gli studenti a scuola fradici e infreddoliti».

Gli studenti del Turistico fanno sapere di aver più volte fatto notare tali problematiche, non ottenendo però finora alcun risultato: «L’unica cosa che ci hanno detto è che la Regione non può sistemare queste cose e che dovremmo sentirci “fortunati” a studiare in un palazzo storico». Nessuna riposta nemmeno dal dirigente scolastico, riferiscono. «Ci ha detto solamente che dobbiamo stare calmi e tranquilli e che questi problemi non sono una novità».