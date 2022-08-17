Appuntamento a domani (giovedì 18 agosto) con musica, artisti di strada e stand gastronomici dislocati nelle viuzze del suggestivo borgo medievale

Gli organizzatori stanno definendo gli ultimi particolari di una manifestazione giunta alla decima edizione, che nel tempo ha richiamato migliaia di visitatori e che dopo le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria segnerà l’atteso ritorno alla storica formula itinerante. Stiamo parlando dello “ZiccaJanca Fest”, un evento che si svilupperà tra il dedalo di viuzze e scale del centro storico, un viaggio alla scoperta delle peculiarità del territorio, un connubio perfetto tra buona cucina della tradizione, prodotti tipici e percorsi tra le bellezze storiche, artistiche ed architettoniche del luogo. L’appuntamento è ad Arena domani, giovedì 18 agosto, tra gli angoli più suggestivi dell’antico borgo medievale, per un vero e proprio “itinerario del gusto” accompagnato da buona musica, artisti di strada e altre manifestazioni artistiche e capace di richiamare un consistente afflusso di pubblico nel cuore dell’affascinante borgo normanno, con il suo unico bagaglio di gusti, sapori e creative idee culinarie legate al fagiolo bianco tondo Zicca Janca.



Con inizio alle ore 20, dunque, giovedì sera a fare da cornice alla degustazione itinerante tra le viuzze dell’affascinante borgo medievale ci saranno l’esplosività dei tamburini guidati dal maestro Antonino Luzza, la danza senza tempo dei giganti, la magia degli artisti di strada e dei musici dislocati per tutto il centro storico e, infine, la grande festa di Studio54Network con la straordinaria partecipazione di Valerio Scanu, Arma e degli Articolo 31. Appuntamento nel grazioso borgo medievale, dunque, per giovedì 18 agosto.