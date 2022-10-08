Ordinanza del primo cittadino per effettuare in sicurezza delle indagini e delle prove strutturali propedeutiche alla presentazione di un progetto

Resterà chiuso a Sant’Onofrio giovedì 13 e venerdì 14 ottobre l’edificio scolastico sito in via del Signore, sede della scuola primaria. E’ quanto dispone un’ordinanza del sindaco, Antonino Pezzo, in quanto dovranno essere effettuate sull’edificio in questione delle indagini e prove strutturali propedeutiche alla presentazione di una proposta progettuale in vista dell’adeguamento sismico della scuola per la quale l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento pubblico. Da qui il provvedimento, contingibile ed urgente, di chiusura della scuola nelle giornate del 13 e del 14 ottobre. Copia dell’ordinanza è stata trasmessa alla direzione dell’istituto comprensivo di Sant’Onofrio ed alla locale Stazione dei carabinieri per il controllo della stessa nell’ambito delle rispettive competenze.

