Il senatore, a seguito degli episodi di violenza contro gli agenti di polizia penitenziaria, ha già presentato due interrogazioni al ministro della Giustizia: «Auspico un intervento celere»

«Troppi, purtroppo, gli episodi di violenza nelle carceri che vedono spesso vittima gli agenti della polizia penitenziaria. Le aggressioni nei loro confronti sono aumentate del 24 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021». È quanto afferma il senatore vibonese della Lega Fausto De Angelis a seguito dei diversi episodi di aggressione verificatesi nel carcere di Vibo Valentia e nel resto della Calabria. «È indispensabile e urgente rafforzarne gli organici – continua il senatore – poiché, essendo già pesantemente in carenza, l’assenza di un solo poliziotto per motivi di salute o ferie aggrava una situazione già insostenibile. Occorre garantire tutele adeguate: anche gli agenti di polizia penitenziaria, al pari di ogni lavoratore, hanno il diritto di svolgere la loro attività in condizioni di massima sicurezza. Auspico un intervento celere da parte dei ministeri di competenza. La Lega è e sarà sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno lavorano per garantire la nostra incolumità». Sul punto, l’esponente della Lega ha già presentato due interrogazioni al ministro della Giustizia Marta Cartabia.