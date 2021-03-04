Il segretario esecutivo del Rotary Hipponion di Vibo Valentia da anni è in Madagascar in una Congregazione che ospita 900 bambini dall’asilo alla 5 elementare

Nel vasto “arcipelago dell’aiuto” del sud del Madagascar da anni viene alimentata una missione, quella di Santha Teresa di Nosy Be, dove cresce, tra l’altro, una piantina del Rotary International.

È quella innestata nel terreno della speranza da una “eroina” italiana che ha deciso di spendere la sua vita, la sua vacanza ed il suo tempo libero nel più utile impegno legato a dare una mano a non far morire i bambini più afflitti e colpiti da malattie che spesso non lasciano scampo.

Si chiama Maria Teresa Rosano, ed è segretario esecutivo del Rotary Hipponion di Vibo Valentia, che sentitasi ispirata dal progetto internazionale ideato dal suo fondatore Paul Harris, da oltre un decennio supera l’Oceano per andare ad incontrare e assistere la Congregazione affidata a Suor Melinda ed altre consorelle che ospita 900 bambini dall’asilo alla 5 elementare.

Impegnata ad assicurare l’esistenza senza far mancare loro istruzione ed educazione, catechesi ed attività all’aperto. Maria Teresa Rosano continua a spendersi tantissimo per questa delicata iniziativa tanto che nel gotha del volontariato è additata a straordinaria benefattrice della missione.

Maria Teresa Rosano dirige il Centro Polispecialistico e Diagnostico cardiologico e per malattie cardiovascolari “ViGi” di Vibo Valentia, ha deciso di esternare questo suo articolato impegno spalancando le porte alla partecipazione e lanciando un invito a rotariani e non a visitare la realtà di Nosy Be senza essere intimoriti dalla bandiera più derelitta di quella esistenza: la povertà, respingendo l’idea che essa possa condurre alla delinquenza, ai fenomeni del crimine.

Il suo felice e straordinario rapporto con Suor Melinda l’ha aiutata a fare una precisa scelta di campo: schierarsi con chi lotta per la sopravvivenza dei bambini nella speranza di un avvenire vivibile e la sua crescente esperienza con la missione le ha suggerito di divulgare la sua bandierina e farla diventare rotariana.

Qualche sera fa sulla piattaforma Zoom, in una delle pagine più apprezzate dell’attività del Rotarty Club Hipponion ha preso tutti di contropiede ed ha raccontato il suo splendido romanzo d’amore con la missione di Suor Melinda a Nosy Be.

Guidata da un collaudato skipper del web Franco Petrolo e presentata da Maria Giovanna Irene Fusca, presidente del Club e coordinatrice delle tante storie presentate dai soci e che arricchiscono settimanalmente la vita del sodalizio, Maria Teresa Rosano, attraverso video, foto e messaggi che hanno il sapore di un contatto che aiuta anche a ridurre le distanze, ha spianato la strada ad un incontro più approfondito tra la missione di Suor Melinda ed i Rotary Club Hipponion.

«È stato uno spaccato, quello raccontato da Maria Teresa Rosano – ha commentato la presidente del Rotary Club Hipponion – che ha colto di sorpresa un po’ tutti perchè svolge questo impegno in perfetto silenzio e nella grande capacità di coinvolgimento di chi deve e può integrarsi in un’opera così di forte rilevanza sociale. Dedicarsi e donare aiuti di ogni tipo ed esigenza non è facile ma Maria Teresa Rosano riesce a farlo con ammirevole disinvoltura ma anche tanti sacrifici fisici e organizzativi. La sua idea diventa idea anche del Club».