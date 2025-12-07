L’Associazione Annunziata annuncia due importanti appuntamenti della tradizione natalizia tropeana, pensati per rafforzare il senso di comunità e sostenere la realizzazione del Presepe Vivente 2025/2026, che si svolgerà nel Convento dei Frati Minori “La Sanità”. Il primo evento in programma è la Zeppolata dell’8 dicembre, alle ore 17:00, che avrà luogo a Largo Mercato, nella zona delle Tre Fontane: qui i partecipanti potranno degustare le tradizionali zeppole tropeane preparate al momento, con il ricavato interamente destinato alla realizzazione del Presepe Vivente previsto per il 27 e 28 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026 nello stesso convento. Da anni l’Associazione Annunziata presieduta da Antonella Mussari porta avanti questa storica tradizione, divenuta parte integrante dell’identità culturale cittadina grazie al coinvolgimento di numerosi cittadini che, come figuranti e collaboratori, ricreano antiche scene di vita e mestieri, contribuendo a custodire arti, usanze e memoria collettiva. Il Presepe Vivente richiama annualmente centinaia di visitatori da tutta la provincia, confermandosi una delle manifestazioni più attese del Natale tropeano. L’edizione 2025/2026 – “Una famiglia, un viaggio, un Bambino. Avrebbero cambiato il destino dell’umanità… Per sempre” – offrirà un percorso emozionale all’interno del suggestivo convento, tra suoni, atmosfere e ricostruzioni d’altri tempi. L’Associazione Annunziata invita cittadini, famiglie, associazioni e visitatori a partecipare alla Zeppolata dell’8 dicembre e agli appuntamenti del Presepe Vivente, ricordando che solo grazie al sostegno e all’entusiasmo della comunità è possibile mantenere vive le tradizioni e donare alla città momenti di condivisione, spiritualità e bellezza.