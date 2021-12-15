In una cerimonia al Quirinale, il Capo dello Stato ha dato gli attestati conferiti negli anni 2019, 2020 e 2021. Presenti la scuola superiore vibonese, nella persona della dirigente Gramendola, e la giovanissima scrittrice

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha consegnato gli attestati di Alfiere della Repubblica conferiti negli anni 2019, 2020 e 2021 a giovani che si sono distinti in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive o nel volontariato. La cerimonia si è tenuta ieri in Quirinale. Protagonista anche la provincia di Vibo Valentia, con l’Istituto tecnico per geometri e industriale per l’anno 2021 e la giovanissima scrittrice Lida Michela Carullo per l’anno 2020. [Continua in basso]

La targa all’Itg-Iti di Vibo Valentia

A ritirare la targa direttamente dalle mani di Mattarella per la scuola superiore Itg-Iti di Vibo Valentia, la dirigente Mariagrazia Gramendola. Il riconoscimento va, in particolare, al team di studenti che nell’anno scolastico 2019-2020 hanno ideato un drone impollinatore – con lo scopo di salvaguardare la vita delle api – e un rover per ottimizzare il processo di irrigazione dei campi. I ragazzi in questione (Lorenzo Grillo, Valerio Grillo, Antonio La Bella, Saverio Mazzitelli, Carlo Baldo, Mattia Taccone e Diego Giofrè) si sono ormai tutti diplomati, ma ad essere premiata è l’intera scuola, che – come ha detto la stessa professoressa Gramendola – ha messo «l’apprendimento e lo studio a servizio del territorio e della comunità».

La 15enne vibonese Alfiere della Repubblica

Tra gli Alfieri della Repubblica nominati nel 2020 e che ancora non avevano ricevuto l’attestato a causa della pandemia, anche la quindicenne vibonese Lida Michela Carullo. Giovanissima, eppure già autrice di un romanzo – pubblicato quando di anni ne aveva solo 13 -, si è distinta – si legge nelle motivazioni del premio -«per l’impegno nella promozione dei libri e per le qualità di scrittrice», ma anche per le «attività di volontariato e di fattiva solidarietà» che si accompagnano alla sua passione per la letteratura. «Questa giornata non la dimenticherò mai», il suo commento dopo la consegna dell’attestato. [Continua in basso]

Le parole di Mattarella

Al di là della provincia vibonese, ci sono anche altri giovani calabresi tra gli Alfieri della Repubblica. Per l’anno 2020 è stato premiato anche il diciottenne catanzarese Giulio Carchidi, per il suo impegno nell’Avis soprattutto durante il lockdown. Per l’anno 2019, poi, la classe III A dell’Istituto tecnico industriale Ettore Maiorana di Roccella Ionica, che si è resa protagonista di «una particolare esperienza di solidarietà e inclusione» nei confronti di uno studente affetto da disturbo dello spettro autistico.

Tanti esempi di vita, in diversi ambiti, che il Presidente della Repubblica ha voluto esaltare. «Siete tanti, ma potreste essere molti di più in realtà – ha detto Mattarella nel suo discorso -, perché non siete dei casi isolati, non siete eroi isolati. Come voi, tante ragazze e ragazzi si impegnano con azioni pregevoli che meritano riconoscimento, che meritano lode, per solidarietà, per impegni altruistici. Tante centinaia, alcune migliaia certamente, potrebbero essere qui, e voi li rappresentate tutti».